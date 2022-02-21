Темп роста ВВП РФ в I квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики в январе - марте 2022 года составят 5,5% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

"Рост ВВП по итогам 2021 г. может составить 4,7%, что выше прогноза в предыдущей версии доклада (4-4,5%). На более высокие, чем предполагалось ранее, темпы роста указывают оперативная экономическая статистика за октябрь-декабрь, а также исторически высокое исполнение расходов федерального бюджета в конце 2021 года. Темп роста ВВП в I квартале 2022 г. составит 5,5% в годовом выражении", - указано в докладе.

Банк России не исключает по итогам 2022 года дефицита ликвидности банковского сектора в размере 0,1 трлн рублей. Об этом сообщается в докладе регулятора.

"Прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2022 г. оценивается в диапазоне от профицита в размере 0,5 трлн рублей. до дефицита в 0,1 трлн рублей. Он учитывает предпосылку о приостановке в I квартале 2022 г. покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила и последующее их отложенное проведение в период с II квартала 2022 года по IV квартал 2023 года", - отметил регулятор.

Кроме того, ожидается постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился во время пандемии. "Однако этот процесс может быть растянут на ближайшие несколько лет. Как и ранее, предпосылками прогноза являются предположение о равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов, а также рост усредняемой части обязательных резервов, пропорциональный увеличению денежной массы в национальном определении", - указал ЦБ.

Согласно предыдущему прогнозу ЦБ, профицит ликвидности банков на конец 2022 года составит около 0,8-1,4 трлн рублей. В январе по отношению к декабрю структурный профицит ликвидности снизился примерно на 11% и составил 0,8 трлн рублей. На начало февраля профицит ликвидности снизился относительно начала предыдущего месяца на 1,6 трлн рублей, до 0,1 трлн рублей из-за оттока бюджетных средств в январе.