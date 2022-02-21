Инвестор построит в Башкирии конноспортивный комплекс с парком отдыха за 224 млн рублей

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Конноспортивный комплекс с парком отдыха за 224 млн рублей построят на территории ТОСЭР "Благовещенск" в Башкирии, сообщила пресс-служба правительства республики в понедельник.

"Строительство нового конноспортивного комплекса с парком отдыха расположится на 20 га в живописном месте Благовещенска. Реализация проекта положительно повлияет на расширение возможностей по занятию спортом для жителей города, а также проведению досуга. Стоимость проекта составит 224 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Комплекс будет состоять из конюшни, автоматических тренажеров для занятий с лошадьми, крытого манежа и открытого поля. Предусмотрены точка общепита и дома для отдыха. Создадут 45 новых рабочих мест, проект будет реализован до 2033 года, добавили в пресс-службе. Инвестор включен в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Благовещенск" Республики Башкортостан.