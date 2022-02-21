В Северной Осетии повысили надежность электроснабжения 30 горных сел

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Энергетики в январе повысили надежность электроснабжения домов около 6 тысяч жителей и десяти соцобъектов порядка 30 горных сел в Северной Осетии, об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты "Россети Северный Кавказ" завершили расчистку охранной зоны линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ ПС "Алагир" - ПС "Унал" от древесно-кустарниковой растительности. Данная ЛЭП протяженностью более 22 км введена в эксплуатацию в конце 60-х годов. Линия является одним из энергообъектов, отвечающих за надежность электроснабжения горной части Алагирского района", - рассказали в компании.

Помимо этого, энергетики филиала "Севкавказэнерго" расчистили от поросли почти 1 га территории и произвели верховой осмотр всей линии. Как отмечается, результатом проведенных мероприятий стало повышение надежности электроснабжения домов почти 6 тысяч жителей и социальных объектов порядка 30 горных сел республики. Так, в числе социально значимых учреждений - четыре медицинских пункта, четыре школы, подстанция скорой медицинской помощи и детский сад.

Как отмечают специалисты, реализация мероприятий по расчистке трасс и расширению просек ЛЭП в пределах охранных зон позволяют снизить риск нарушений и перерывов в электроснабжении из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, а значит - повысить надежность электроснабжения потребителей.