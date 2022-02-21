РЭО готов на 90% профинансировать создание пяти мусорных заводов в Ленобласти

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) готов на 90% профинансировать создание пяти предприятий по переработке отходов в Петербурге и области в рамках единой концепции развития мусорной отрасли в двух регионах до 2030 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РЭО.

"Впервые в России создается подобная концепция для двух субъектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Такая возможность была предоставлена законодательно еще в 2019 году, и до сегодняшнего момента никто ей не воспользовался кроме Петербурга и Ленобласти.<…> Также мы готовы предоставить финансирование в рамках наших мер поддержки, в частности по механизму "зеленых" облигаций. Мы готовы предоставить объем финансирования до 90% от объема требуемого Невскому экологическому оператору на субсидируемых условиях", - заявил руководитель РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в РЭО, предприятия по переработке отходов будут расположены на нарушенных землях, то есть там, где уже возникали стихийные свалки. Они пройдут общественное обсуждение, и получат согласование - как на региональном, так и на федеральном уровне. Также вся документация в обязательном порядке пройдет общественные слушания и государственную экологическую экспертизу.

"Санкт-Петербург и Ленинградская область - слишком близкие соседи, чтобы экологические проблемы на территории одного субъекта не отражались автоматом на другом. Единственный способ решить эти проблемы - совместными усилиями искать наиболее эффективные и безопасные решения. Действующие полигоны почти полностью исчерпали свои мощности, кроме того, сейчас используются полигоны открытого типа, они устарели, необходимо переходить к комплексам переработки отходов, которые наносят минимальный вред окружающей среде. Для обеспечения задач ресурсосбережения и безопасного обращения с отходами требуется строительство новых современных мощностей. Именно для этого и создана единая концепция", - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

О пяти заводах

Ранее директор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова сообщала, что в городе планируется построить два мусороперерабатывающих завода, в области - три. В завершающей стадии находятся изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы. После этого проведут общественные слушания. Завод по глубокой переработке мусора построят в Кингисеппском районе, над ним уже ведется работа. Область также предлагала построить такие заводы на месте карьеров Дубровка и Островское.

Также в пресс-службе регоператора ТАСС сообщали в феврале, что компания приобрела завод по переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На его месте планируется построить современный мусороперерабатывающий комплекс. Компания запустит его в два этапа. На первом этапе он сможет перерабатывать 200 тыс. тонн отходов в год, после завершения второго этапа - еще 400 тыс. тонн.

Весь объем твердых коммунальных отходов, образующихся в Петербурге (более 2 млн тонн в год), сейчас свозится на территорию Ленинградской области. В 2021 году власти Петербурга и Ленинградской области вместе с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ создали АО "Невский экологический оператор" для решения общей для двух регионов проблемы обращения с отходами. С 1 января этого года компания стала регоператором Петербурга. К 2023 году все мусорные полигоны без глубокой переработки в области будут закрыты. Ранее Горшкова сообщала, что к 2023 году объем обрабатываемых ТКО в Петербурге достигнет 30% благодаря введению новых комплексов.