Объем предоставленных услуг турсферой КБР за 2021 год вырос на 80%

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма в Кабардино-Балкарии (КБР) за 2021 год достиг 9,7 млрд рублей, что на 80% выше показателей предыдущего года. Об этом сообщил в понедельник министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков на годовой итоговой коллегии министерства.

"В 2021 году в республике отдохнуло 1 млн 86 тыс. человек, что в два раза больше показателя 2020 года. Общий объем оказанных услуг в туристско-рекреационной сфере республики в 2021 году, по предварительным расчетам министерства, составил 9,7 млрд рублей, что на 81% выше показателя 2020 года", - рассказал Шогенцуков.

По его данным в настоящее время в перечень объектов туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов республики включено более 240 предприятий, в том числе 200 коллективных средств размещения. В Кабардино-Балкария готова единовременно разместить порядка 16 тыс. туристов и отдыхающих.