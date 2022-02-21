Эксперты: для реализации инвестиционных проектов в Арктике необходима открытость

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Открытость и готовность участвовать в жизни местных сообществ требуется от компаний для реализации инвестиционных проектов в Арктике. Такое мнение выразили эксперты, принявшие участие в онлайн-заседании экспертного совета Проектного офиса развития Арктики "Инвестпроекты в Арктике - благо или проблемы? Точка зрения регионов".

"Реализация Стратегии развития Арктики до 2035 года, действие закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" дает возможность активно развивать крупные промышленные производства в Арктической зоне РФ, создавать промышленную и транспортную инфраструктуру. Однако в самих регионах взгляды на эту проблему далеко неоднозначны, существует противодействие развитию таких проектов. Для преодоления этой проблемы необходимо максимально открыто говорить о тех возможностях, которые дает тот или иной проект, нужно говорить с населением", - считает заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

В качестве примеров негативного восприятия таких проектов эксперт привел проекты строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, а также Баимского ГОК на Чукотке. Эти проекты вызвали негативный резонанс в местных сообществах.

Образцом того, как нужно выстраивать работу с населением Воротников назвал деятельность компании "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) в Якутии. Компания планирует строительство атомной станции малой мощности поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса на севере региона. По предварительным прогнозам, в период строительства атомной станции будет создано до 700 новых рабочих мест, в период ее эксплуатации - до 300 новых рабочих мест.

"Примечательно, что Росатом уже начал подготовку специалистов для атомной станции малой мощности в Якутии, хотя строительство станции предполагается начать в 2024 году", - отметил Воротников.

О необходимости учитывать традиции

При реализации инвестпроектов в Арктической зоне необходимо, прежде всего, учитывать экологию и особенности местных сообществ, которые тесно связаны с природными циклами, полагает юрист, эксперт по вопросам малочисленных народов, помощник сенатора РФ Роман Калитин.

"Необходимо учитывать мнение местных сообществ, которые живут благодаря природе своего края, осуществляя традиционное природопользование. Если коротко - их жизнь неразрывно связана с природой, которая их кормит. Соответственно, местное население понимает важность сохранения своей среды обитания ради жизни будущих поколений, поэтому они и скептически относятся к перспективам реализации крупных проектах на территориях своего проживания", - отметил Калитин.

Для нивелирования негативных настроений среди местного населения, считает эксперт, инициаторам проектов крайне необходимо вовлекать местные сообщества и другие заинтересованные стороны к обсуждению проекта, учитывая все предложения. "Доведение информации о безопасности и экологичности проекта до населения возможно путем проведения семинаров или конференций по вопросу реализации проекта. При этом важно своевременно разрабатывать планы взаимодействия сторон с учетом внутренней политики компании, направленной на минимизацию отрицательного воздействия хозяйственной деятельности, а также с учетом социальной, экологической, природной уязвимости Арктической зоны", - подчеркнул юрист.

Калитин напомнил, что в компаниях с правильной ESG-политикой, подобная работа имеет системный характер. Для комплексного подхода в компаниях созданы отдельные отделы по устойчивому развитию, чья деятельность направлена на реализацию грамотного взаимодействия с местными сообществами в том числе с малочисленными народами. Это ежедневная работа, требующая грамотного планирования и постоянного мониторинга текущей ситуации, учета интересов всех сторон, заключил эксперт.