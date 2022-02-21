Арбитражный суд признал обоснованность налоговых требований к ресторатору Коновалову

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Псковской области признал обоснованными требование налоговой службы о признании банкротом ресторатора Александра Коновалова, который организовал кампанию сопротивления использованию QR-кодов в заведениях общепита Санкт-Петербурга. Соответствующее решение суда опубликовано в понедельник в картотеке арбитражных дел.

В конце января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ресторатора Александра Коновалова. По данным оперативников, Коновалов получил 50 тыс. рублей от представителя кальянной и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого имущества.

"Признать обоснованным заявление Федеральной налоговой службы о признании Коновалова Александра Николаевича несостоятельным (банкротом). Ввести процедуру реструктуризации долгов Коновалова", - отмечается в тексте документа.

По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении Коновалова уголовное дело по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Постановлением губернатора Санкт-Петербурга с 2 января посещать точки общепита в городе разрешено исключительно тем, кто завершил вакцинацию от коронавируса, перенес заболевание либо имеет медотвод от прививки. С ноября в Петербурге действует запрет на работу заведений в ночное время (отменялся только в новогоднюю ночь).

В начале января ресторатор, а также адвокат, который является членом Псковской коллегии адвокатов, Александр Коновалов объявил бойкот принятым мерам, призвав других представителей отрасли игнорировать требования властей, работая без ограничений по времени и не требуя у посетителей QR-коды.