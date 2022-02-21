ФАС разрешила "Лукойлу" приобрести долю 50% в "Меретояханефтегазе"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Лукойла" и "Газпром нефти" о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза". "Лукойл" сможет приобрести долю 50% в предприятии, говорится в сообщении службы.

"ФАС России удовлетворила ходатайство "Лукойла" и "Газпром нефти" о создании совместного предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе. Служба разрешила "Лукойлу" приобрести долю в размере 50% в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз", принадлежащую "Газпром нефти", - отмечается в сообщении.

По мнению ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках добычи нефти и газа.

Ранее "Лукойл" и "Газпром нефть" заключили обязывающее соглашение по проекту "Меретояханефтегаз", по которому "Лукойл" получит 50% в предприятии за 52 млрд рублей. Компании создадут совместное предприятие для разработки нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Меретояханефтегаз" - первый актив, которым "Газпром нефть" и "Лукойл" будут управлять на паритетных началах. Значительная часть геологических запасов предприятия расположена в ачимовской толще и относится к категории трудноизвлекаемых. Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа. "Лукойл" и "Газпром нефть" планировали вложить в освоение кластера 200 млрд рублей в среднесрочной перспективе.