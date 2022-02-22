Совфед обсудит закон об индексации военных пенсий на 8,6% и поправки в закон "Об оружии"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сенаторы рассмотрят на внеочередном пленарном заседании Совета Федерации во вторник законы об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%, об уточнении допустимого количества гражданского оружия, которым могут владеть россияне, и ряд других значимых социально-экономических инициатив.

Ранее пресс-служба Совфеда сообщила, что 22 февраля верхняя палата парламента проведет пленарное заседание для рассмотрения закона об индексации пенсий военным пенсионерам. Эта дата в графике заседаний палаты не значилась, следующее заседание должно было состояться 2 марта. Как отметила председатель СФ Валентина Матвиенко, индексация пенсий "станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества".

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Закон позволит проиндексировать с 1 января текущего года выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и в других силовых структурах - всего около 2,6 млн человек. Ранее первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин сообщил, что в реальном выражении пенсии увеличатся на 2 800 рублей.

Также во вторник будет рассмотрен закон, уточняющий число единиц гражданского оружия, которым могут владеть россияне. Законом увеличивается до десяти максимальное количество "охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом" (сейчас по закону допускается не более пяти единиц). При этом обязательным условием будет наличие у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Кроме того, закон уточняет условия, которым должен соответствовать человек для получения права приобрести такое оружие. Сейчас это разрешено профессиональным охотникам и тем, кто имеет в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. Поправки устанавливают, что лицензию на приобретение такого оружия могут получить в том числе граждане с охотничьим билетом, уже владеющие на основании разрешения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом, а также бывшие официальные владельцы такого оружия, если со дня истечения срока действия разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина прошло не более года.

В числе законов, включенных в предварительную повестку пленарного заседания во вторник, значится инициатива, которая дает право подозреваемым и обвиняемым подавать через администрацию СИЗО заявление о замене или выдаче паспорта. Администрация будет обязана принять заявление и документы и направить их в территориальный орган МВД, уже оформленный паспорт будет приобщен к личному делу подозреваемого или обвиняемого. При этом, если на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых не будет необходимых денежных средств для выдачи или замены паспорта, расходы будут покрыты за счет средств федерального бюджета.

Отпуска силовиков и экономические вопросы

Также сенаторы планируют обсудить во вторник закон о предоставлении дополнительных дней отпуска сотрудникам Следственного комитета РФ, служившим до поступления в ведомство в Росгвардии. Закон вносит Росгвардию в перечень органов, организаций и учреждений, периоды службы в которых включаются в стаж для исчисления выслуги лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ.

Как ожидается, будет рассмотрен закон о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до 31 декабря 2028 года включительно. Однако предполагается, что регион достигнет цели до конца 2025 года. Как отмечали разработчики документа, "на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов", а также отработана методология формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов, "заложены предпосылки для международного признания отечественных подходов". Эксперимент также вводит квотирование выбросов парниковых газов и обязывает региональные регулируемые организации соблюдать установленную квоту.

Кроме того, в ходе заседания будут рассмотрены несколько экономических законов, в том числе о запрете на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по государственному оборонному заказу, об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, об оптимизации требований к уставу акционерных обществ, об отмене стимулирующих выплат руководству страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на время проведения процедуры санации Банком России и другие законодательные инициативы.