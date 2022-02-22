Райффайзенбанк выдал рекордный за свою работу в РФ объем потребкредитов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Райффайзенбанк в 2021 году выдал населению рекордный за все время работы в России объем потребительских кредитов на общую сумму более 135 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"По итогам 2021 года Райффайзенбанк выдал максимальный объем потребительских кредитов за 25 лет работы на российском рынке: более 135 млрд рублей. Средний чек одного займа составляет более 625 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что более 80% заявок на потребительские кредиты в 2021 году были поданы через онлайн-каналы. В 2020 году этот показатель составлял в среднем 70%, а в 2019 - 63%. "В течение года мы трижды обновляли рекорд наших месячных выдач: в апреле, июне и декабре. Это напрямую связано с постоянным улучшением условий кредитования и процесса оформления. Мы расширили нижнюю и верхнюю границы возможных займов: от 30 тысяч рублей до трех миллионов, а также значительно ускорились в обработке заявок", - сказал в беседе с ТАСС руководитель направления развития потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

За 2021 год портфель потребительских кредитов Райффайзенбанка вырос на 23%, до 168 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что портфель потребительских кредитов российских банков по итогам 2021 года увеличился на 20% против 8,8% годом ранее. В текущем году Банк России ожидает некоторого охлаждения рынка на фоне повышения ставок по кредитам, а также введения количественных ограничений по выдаваемым кредитам.