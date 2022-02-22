Индекс фондовой биржи Гонконга упал на 2%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись значительным падением котировок на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Индекс Hang Seng сократился на 477 пунктов (1,98%) - до значения 23 692.

На 13,75% подешевели акции российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 6,84 гонконгского доллара за бумагу ($0,88).

"Украинский кризис вызвал потрясения. На мировых фондовых рынках ожидается резкое падение, и Гонконг не сможет избежать этой участи", - прокомментировал финансовый аналитик из компании GEO Securities Френсис Лунь.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.