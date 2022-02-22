Акции "Русала" на бирже Гонконга упали почти на 20%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 февраля. /ТАСС/. Акции компании "Русал" резко дешевеют во вторник в ходе утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже. К настоящему моменту их падение достигло почти 20%, свидетельствуют данные этой площадки.

По состоянию на 10:25 по местному времени (05:25 мск) курс ценных бумаг российского алюминиевого гиганта опустился на 19,92% - до 6,36 гонконгского доллара ($0,82).

Спад котировок на бирже проходит в свете признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Индекс Hang Seng при открытии торгов сократился на 477 пунктов (1,98%), до 23 692. К этому часу падение ускорилось до 3%, при этом отрицательная динамика охватила весь спектр акций.

В негативной зоне также проходят торги на биржах материкового Китая и Тайваня.

"Украинский кризис вызвал потрясения. На мировых фондовых рынках ожидается резкое падение, и Гонконг не сможет избежать этой участи", - прокомментировал финансовый аналитик из компании GEO Securities Фрэнсис Лунь.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.