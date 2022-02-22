"Известия": банки просят уравнять лимит на выдачу потребзаймов на одном уровне с МФО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил ЦБ РФ письмо с просьбой уравнять лимиты для банков на выдачу потребительских займов на одном уровне с микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, с 1 июля 2022 года ЦБ намерен ограничить долю займов на срок более пяти лет и кредитов для россиян с высокой долговой нагрузкой для банков на уровне 25%, в то время как для МФО этот показатель будет составлять 35%. Финансовые организации попросили Банк России уравнять долю такого рода займов на уровне 35% как для банков, так и для МФО. В документе отмечается, что разные лимиты приведут к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в микрофинансовые организации. "Банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования, чем МФО. Кроме того, кредитные организации обычно более охотно предлагают своим клиентам возможности для реструктуризации в случае проблем у заемщиков. Вводя ограничения на отдельные виды кредитов, ЦБ декларирует борьбу с закредитованностью населения. При этом по факту граждане смогут обращаться в МФО, но брать в долг уже под более высокие проценты", - рассказал газете глава НСФР Андрей Емелин.

Он также пояснил, что сейчас некоторые банки не укладываются в лимит 25% по займам свыше пяти лет. По словам Емелина, чаще всего они выдают потребкредиты на долгий срок заемщикам с низким риском, ограничение таких выдач не будет эффективным в борьбе с закредитованностью населения. Кроме того, он выразил опасения, что из-за отсутствия аналогичных лимитов для МФО отток в этот сектор ускорится.

Позиция Банка России

В ЦБ "Известиям" рассказали, что регулятор проводит консультации с участниками рынка относительно финальных параметров макропруденциальных (МПЛ) лимитов, предложение НСФР рассмотрят наряду с другими. При необходимости будут приняты меры по ограничению регулятивного арбитража, связанного с применением ограничений, добавили там. "Предполагается, что на первом этапе для МФО должен быть установлен более мягкий макропруденциальный лимит по предельной долговой нагрузке. Это связано с тем, что деятельность МФО по предоставлению заемных средств гражданам существенно отличается от банковских операций: у МФО более рисковый сегмент клиентов и, как следствие, другая структура выдачи необеспеченных потребительских займов", - рассказали в ЦБ газете.

В Банке России считают, что клиентам МФО сложнее получить кредит в банке, поэтому при установлении МПЛ необходимо принимать во внимание влияние вводимых ограничений на доступность кредитования для граждан. При этом потенциал перераспределения клиентской базы между банками и МФО ограничен, отметили в регуляторе.

Банк России предлагает с III квартала 2022 года ограничить долю потребительских кредитов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% планкой в 25% от выдач за квартал. Отмечается, что установленные макропруденциальные лимиты будут применяться в отношении всех кредитов и займов, выданных с ПДН более 80% (вне зависимости от срока), и отдельно в отношении всех кредитов, выданных на срок более 5 лет (вне зависимости от ПДН). Указанные значения МПЛ будут установлены для потребительских кредитов и займов, включая кредитные карты.