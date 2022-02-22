Эксперты: корректировка закона и обновление предприятий увеличит число ESG-проектов Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Ускорить вовлечение компаний Свердловской области, где небольшое число предприятий следуют принципам зеленой экономики, в ESG-повестку (environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление) возможно с помощью корректировки законодательной базы, дополнительного внимания со стороны властей развитию индустриальных систем улавливания и утилизации углерода, а также структурной модернизации и информирования промышленных предприятий региона. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

Ранее первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов сообщал, что число компаний, функционирующих по принципам ESG, в регионе невелико. По его словам, оно ограничивается крупными предприятиями, которые привлекают финансирование на внешних рынках. При этом тема ESG крайне актуальна для области, где много экспортеров, которым необходимо соответствовать международным стандартам.

"Перспективными становятся направления развития, использования регионами индустриальных систем улавливания и последующей утилизации СО2, целенаправленное содействие подготовке предприятий к возможностям создающейся российской системы торговли выбросами", - отметила старший научный сотрудник Центра структурной политики Института экономики УрО РАН Екатерина Вегнер-Козлова.

По ее словам, в первую очередь необходимо скорректировать нормативно-правовую базу региона, куда в настоящее время не заложены понятия ESG и ориентиры промышленных предприятий на эти параметры. Отдельное внимание необходимо уделить теме субсидирования при вовлечении компаний в зеленую повестку. "Необходимо параллельно обновлять нормативную базу и определяться с перспективными направлениями поддержки. За год законодательство чрезвычайно изменилось. Необходимо более гибкое реагирование на эти изменения", - сказала она.

Эксперт отметила, что на мировых рынках ужесточаются требования к соблюдению экологических стандартов, поэтому регион должен быть заинтересован в структурной модернизации компаний, вовлеченных в зеленую повестку. В числе возможных мер поддержки она упомянула включение производств автоматизированных систем экологического мониторинга в число приоритетных для области, преференции предприятиям при производстве высокотехнологичных продуктов.

Работа в регионе

Как сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, возглавляющий созданную в прошлом году при СОСПП комиссию для внедрения в области принципов ESG, предприниматели региона могут реализовывать ESG-проекты, применяя уже действующие федеральные инструменты господдержки. Вместе с этим Сбербанк участвует в разработке новых механизмов субсидирования процентных ставок по "зеленым" инвестиционным кредитам, соответствующим утвержденной таксономии.

При этом, согласно исследованию СОСПП о состоянии делового климата в регионе, ключевыми препятствиями для внедрения ESG-стандартов являются непонимание предпринимателями или неточное понимание самой проблематики ESG, отсутствие системы раскрытия нефинансовой информации о деятельности компаний в области социальных и экологических вопросов и отсутствие закона о раскрытии нефинансовой отчетности компаний.

По словам Суховерхова, работа комиссии нацелена на формирование единого информационного поля по тематике ESG. Предполагается, что в течение года ее участники рассмотрят тему ответственного финансирования, в том числе зеленых кредитов, углеродного регулирования, развития человеческого потенциала. Также на комиссии поговорят о корпоративном управлении, в том числе на тему информационной безопасности и защиты данных контрагентов.