Глава Минэнерго назвал цену нефти в $55-70 за баррель оптимальной для России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минэнерго России считает цену нефти в $55-70 за баррель оптимальной для рынка нефти, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"Я думаю, что для рынка оптимальный уровень $55-70 за баррель", - сказал он.

Шульгинов подчеркнул, что Россия в настоящий момент наращивает добычу и нее есть возможность для дальнейшего увеличения в будущем. "У нас есть новые проекты, "Восток-Ойл", например. Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года", - отметил министр.

Цена нефти Brent в настоящий момент находится на уровне $95 за баррель. На прошлой неделе стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла до $96,07 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.