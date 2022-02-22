Экспорт московской молочной продукции вырос на 50,3% в 2021 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта молочной продукции, кроме мороженого, из Москвы за 11 месяцев 2021 года составил почти $37 млн. Это на 50,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва входит в число главных российских экспортеров молочной продукции с долей поставок 12,6%. По итогам января - ноября 2021 года столичные предприятия поставили молочную продукцию на внешние рынки на сумму $36,92 млн, что на 50,3% и 92,7% больше, чем в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. Тогда экспорт составлял $24,57 млн и $19,16 млн соответственно", - сказал Ефимов.

По его словам, география поставок столичной продукции также увеличивается: если в 2020 году она поставлялась в 21 страну, то в 2021 - в 26. Среди основных импортеров Казахстан ($14,97 млн), Белоруссия ($7,57 млн), Киргизия ($3,62 млн), Азербайджан ($2,12 млн) и Грузия ($1,79 млн). На долю перечисленных стран приходится 81,4% московского экспорта.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в 2021 году произошло восстановление московского производства молочной продукции. В январе - ноябре 2019 года объем производства был равен 46,88 млрд рублей, а в аналогичный период 2020 года он сократился до 40,61 млрд рублей.

"По итогам же 11 месяцев 2021 года столичное производство практически достигло объема допандемийного периода - 45,39 млрд рублей. Такое восстановление положительно отразилось на внешней торговле Москвы: столичным компаниям на 81% удалось увеличить поставки сыров и творога, а кисломолочных продуктов - более чем на 48%", - уточнил он.

По данным специалистов Центра "Моспром", продажи за рубеж концентрированных молока и сливок также показали рост - они увеличились на 4,3% и достигли $2,61 млн, а экспорт сливочного масла и молочной пасты - на 107,7%, до $1,07 млн. Лидером среди субъектов РФ по экспорту молочной продукции остается Московская область ($123,88 млн), а Москва в 2021 году опередила по показателям Ростовскую область ($36,88 млн).