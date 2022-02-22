Цена золота достигла максимума с июня 2021 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) во вторник достигла максимума с 1 июня 2021 года.

По состоянию на 10:28 мск, цена драгметалла росла на 0,84% - до $1 915,7 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 11:14 мск котировки замедлили рост до 0,65%, золото торговалось по $1 912,1 за унцию.

"Цена на золото растет под влиянием двойного фактора - глобальной инфляции и геополитической напряженности, - прокомментировал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. - На фоне инфляционного давления на глобальном уровне и ожидаемого повышения ставок центробанков инвесторы покупают золото как защитный актив. В то же время драгметалл является для ряда инвесторов "тихой гаванью" среди усилившейся геополитической напряженности после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.