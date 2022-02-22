Кабмин расширил меры господдержки для развития туристической инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в государственную программу "Развитие туризма", расширяющие возможности поддержки для развития туристической инфраструктуры в регионах страны, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что на ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 млрд рублей. Финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Максимальный размер субсидии также определит ведомство.

"С помощью господдержки предприниматели смогут в том числе закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды", - пояснили в правительстве.

Поддержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который входит в государственную программу "Развитие туризма".