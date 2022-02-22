Стоимость алюминия на LME обновила исторический максимум

ТАСС, 22 февраля. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись до $3,38 тыс. за тонну, следует из данных биржи на 11:08 мск.

По состоянию на 11:15 мск цена металла немного замедлила рост, алюминий торговался по $3,365 тыс. за тонну.

В то же время акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже падали на 4,3%, до 66,5 рубля за штуку, а бумаги En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") торговались по 782,5 рубля за штуку, что на 4,1% ниже закрытия предыдущей сессии.