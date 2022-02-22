Выручка гостиниц в Москве за январь выросла почти в два раза

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Выручка гостиниц Москвы за январь составила 8,5 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатели января 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Обороты в сфере услуг Москвы в январе 2022 года продолжили расти, в результате в большинстве секторов экономики объемы выручки превысили допандемийный уровень. <...> Несмотря на очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, городу удалось избежать введения ограничений, что позволило предотвратить падение оборотов в сфере услуг. Выручка столичных гостиниц по итогам января 2022 года достигла 8,5 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателей января 2021 года и почти на четверть превышает значения в январе 2020 года в сопоставимых ценах с учетом инфляции", - сказал Ефимов.

По его словам, обороты фитнес-центров в январе 2022 года составили 2,9 млрд рублей, это вдвое больше, чем было в январе 2021 года и на 83,4% больше, чем январе 2020 года. Салоны красоты по итогам первого месяца года показали совокупную выручку в 4,3 млрд рублей, прибавив 33,6% к январю 2021 года и 16% к доковидному январю 2020 года.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, позитивная динамика наблюдается в туриндустрии, наиболее пострадавшей в период коронавирусных ограничений, однако полноценно обороты отрасль еще не восстановила. Выручка турагентств пока отстает от показателей января 2020 года на 32,5%, но на 70,4% превышает показатели января 2021 года.

"Между тем, количество чеков в туриндустрии находится практически на уровне доковидного января 2020 года - 2,7 млн штук. Это свидетельствует о росте интереса москвичей к поездкам по России, которые, как правило, дешевле международных путешествий. А по сравнению с январем 2021 года прирост чеков составил 36%. В целом туриндустрия постепенно возвращается к характерным плавным сезонным колебаниям", - добавил Пуртов.

В Аналитическом центре Москвы уточнили, что стабильна ситуация на рынке страховых услуг, оборот которых в январе составил 33 млрд рублей, превысив на 13% показатели первого месяца 2021 года и на 6,6% - января 2020 года.