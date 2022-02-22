Власти рассчитывают увеличить население моногорода Байкальска в 1,6 раза к 2040 году

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Проект программы социально-экономического развития моногорода Байкальска Иркутской области, где в 2013 году закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), предусматривает создание к 2040 году порядка 5,5 тыс. новых рабочих мест и увеличение численности населения с 12,5 тыс. до 20 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Разработаны проект программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и план мероприятий по реализации, который состоит из четырех разделов: экономика, инфраструктура, социальная сфера, экология. Реализация программы и плана позволит к 2040 году увеличить численность населения до 20 тыс. человек, туристического потока - до 600 тыс. человек, а также создать около 5 тыс. дополнительных средств размещения для туристов и порядка 5,5 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В числе задач, которые планируется выполнить в первую очередь, - модернизация инфраструктуры, в частности, теплоисточника и системы теплоснабжения Байкальска, а также строительство социальных объектов, развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Программа должна быть утверждена на уровне правительства РФ. Проект программы направлен в Минэкономразвития России. Власти региона рассчитывают включить приоритетные мероприятия по развитию Байкальска в федеральные программы для получения финансирования.

Как сообщал ТАСС, госкорпорацией ВЭБ.РФ также разработан мастер-план комплексного развития Байкальска, который включает в себя перечень инвестиционных проектов. Это в том числе строительство жилья и гостиниц, коммерческих, социальных и спортивных объектов, международного центра водных ресурсов, создание общественных городских пространств, порта, реконструкция набережной. Мастер-план также должен быть утвержден на федеральном уровне. Всего в нем более 300 мероприятий и проектов.

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал, население города составляет 12,5 тыс. человек. В 2013 году там закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), проработавший с 1966 года. От него осталось более 6,5 млн тонн отходов производства, накопленных в специальных картах, которые расположены на берегу Байкала. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.