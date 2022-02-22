Эксперты считают, что санкции против РФ ударят по мировым нефтяным компаниям и трейдерам

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Введение санкций в отношении России нанесет серьезный удар по интересам ряда мировых нефтяных компаний и сырьевых трейдеров, имеющих обширные деловые связи с РФ. Такую точку зрения высказали эксперты в беседах с газетой Financial Times.

"Обширные санкции создали бы реальные проблемы для энергетического сектора, даже если они не нацелены напрямую на экспорт", - считает руководитель отдела политических рисков консалтинговой компании GPW Ливия Паджи. Любые новые санкции против России могут "нанести непосредственный ущерб прямым коммерческим интересам" Запада, добавила она.

Среди нефтяных компаний, который столкнутся с трудностями, газета называет BP, Shell и ExxonMobil, а также трейдеров Glencore, Vitol и Trafigura, у которых есть крупный бизнес в РФ. По мнению Паджи, новые санкции как минимум вынудят западные компании "приостановить работу".

Вместе с тем бывший эксперт по санкциям в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США Брайан О'Тул сомневается, что санкции ударят непосредственно по экспортным операциям. Они могут быть нацелены на промежуточную инфраструктуру, такую как трубопроводы, или на перерабатывающие предприятия, отметил О'Тул. Подобные шаги, "возможно, не повлияют на текущее производство, но направят сигнал о том, что энергетический сектор не является полностью неприкасаемым", добавил эксперт.

При этом самый большой риск для сырьевых рынков, по мнению главы отдела глобальной товарной стратегии в RBC Capital Markets Хелимы Крофт, заключается в том, что Россия может принять ответные меры. Учитывая напряженную ситуацию на рынке, когда стоимость газа находится на рекордном уровне, а нефть торгуется выше 90 долларов за баррель впервые за семь лет, любое действие России по сдерживанию поставок приведет к еще большему росту цен, считает Крофт.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония.