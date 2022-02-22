Эксперт: дальнейшие меры ЦБ и Минфина будут зависеть от жесткости и формата санкций

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Дальнейшие действия Банка России и Минфина будут зависеть от жесткости и формата западных санкций в связи с признанием суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал ТАСС главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Когда санкции будут объявлены, тогда и можно будет говорить о конкретных мерах, которые необходимо принимать, чтобы по возможности снизить их негативный эффект на российскую экономику и финансовые рынки", - добавил он.

Эксперт отметил, что позитивные и принципиальные отличия текущей ситуации от 2014 года состоят в высоких ценах на нефть, крепком бюджете и значительно меньшей зависимости российского бизнеса от внешнего кредитования.

При этом оснований для системных проблем с ликвидностью банковского сектора нет, добавил генеральный директор АКРА Михаил Сухов.

"Залогового обеспечения для проведения с ЦБ операций достаточно. При любой ключевой ставке бесперебойность расчетов останется приоритетом как для банков, так и регулятора", - сказал он.

В политической ситуации

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России предсказуемо вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.