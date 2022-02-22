Компании России заявили о готовности участвовать в восстановлении районов вокруг Карабаха

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских госпредприятий, восстановлении районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материалах, подготовленных к переговорам президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

"На повестке дня - интенсификация экономических связей за счет крупных флагманских проектов. Российские экономоператоры готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских госпредприятий, восстановлении районов вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в материалах.

Согласно документу, в 2020 году товарооборот между Россией и Азербайджаном составил $2,9 млрд (на 10,7% меньше, чем в 2019 году), экспорт - $2,075 млрд и импорт - $813 млн (на 10,2% и 5% меньше, чем в 2019 году соответственно). Положительное сальдо для России - $1,261 млрд. В январе-ноябре 2021 года взаимная торговля составила $2 млрд 933,5 млн (рост на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), российский экспорт - $2019,4 млн (рост на 10,4%), импорт - $914,1 млн (рост на 24,6%).

Российские прямые инвестиции в Азербайджан составляют $4,5 млрд, азербайджанские в Россию - $1,5 млрд. В республике работают более 900 совместных компаний, в том числе порядка 300 - со стопроцентным российским капиталом.

Страны планируют провести в апреле-мае 2022 года в Баку очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.