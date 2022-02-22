Строящийся Архангельский мост в Череповце соединил два берега реки Шексны

ВОЛОГДА, 22 февраля. /ТАСС/. Мостостроители завершили важный технологический этап строительства Архангельского моста через реку Шексну в Череповце - соединены две половины поста, теперь по нему можно пройти пешком с одного берега на другой. Стройка моста - это один из крупнейших инфраструктурных проектов Вологодской области за последние десятилетия, который даст развитие Череповцу и всей области в целом, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"Перейти с одного берега Шексны на другой по Архангельскому мосту в Череповце - уже реальность. Две половины моста соединились. Строительство перешло в завершающую стадию. Сегодня провел рабочее совещание, на котором мы вместе с мостовиками, специалистами обсудили дальнейший ход строительства. Сейчас готовность моста составляет 82%, завершаются общая сборка металлического пролетного строения и бетонирование проезжей части, работы идут точно по графику. Неделю назад началось строительство фотозоны перед въездом на мост со стороны улицы Архангельской", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Архангельский мост - ключевой инфраструктурный проект для области, отметил он. "Высоких темпов строительства удалось добиться благодаря поддержке правительства РФ. Мост сдадим уже в августе этого года. Открытия с нетерпением ждут все череповчане. Мост даст импульс для дальнейшего развития Зашекснинского района и всего города", - добавил Кувшинников.

По информации пресс-службы главы региона, осталось также доделать 40% изоляции, покрасить мост, установить освещение. В мае при положительных температурах начнется работа по укладке асфальта. На строительстве моста и подходов к нему задействовано более 500 человек, более 100 единиц техники. Согласно контракту, первые автомобилисты смогут проехать по мосту в августе этого года.

Ведутся работы и на подходах к мосту - со стороны улицы Архангельской завершено переустройство инженерных коммуникаций, возведено асфальтобетонное основание. Со стороны Зашекснинского района начали строить Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе. Сейчас дорожники укладывают слои усиления будущей дороги, прокладывают инженерные коммуникации.

О проекте

Архангельский мост - один из самых масштабных инфраструктурных проектов Вологодской области за последние десятилетия, строительство оценивается порядка 17 млрд рублей, которые выделены из федерального и областного бюджетов. Сооружение возводят в дополнение к Октябрьскому мосту, который находится в аварийном состоянии и не справляется с возрастающей нагрузкой и потоком машин. С вводом в эксплуатацию Архангельского моста Октябрьский будет закрыт на капитальную реконструкцию. Новый мост соединит центр Череповца с Зашекснинским районом, позволит развивать комплексную жилищную застройку, инвестиционные площадки, рекреационные зоны и социальные объекты. Наряду с ним строится Южное шоссе, которое свяжет новый мост, федеральную трассу Вологда - Санкт-Петербург и региональную трассу Череповец - Сергиев Посад - Ярославль - Рыбинск.