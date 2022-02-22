Совфед одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года.

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина проиндексировать военные пенсии с 1 января текущего года выше уровня инфляции. Как отметил ранее на пленарном заседании Госдумы первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц, в реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей.

Закон позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и в других силовых структурах (всего около 2,6 млн человек).