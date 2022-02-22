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Инфляция в Италии в январе достигла рекордных показателей с 1996 года

Ее уровень возрос до 4,8% с декабрьского показателя в 3,9%

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Уровень инфляции в Италии в январе возрос до 4,8% с декабрьского показателя в 3,9%. Речь идет о самом высоком показателе с 1996 года, сообщил во вторник Итальянский институт статистики (ISTAT).

"Инфляция резко ускорилась в январе, достигнув уровня (+4,8%), который не наблюдался с апреля 1996 года", - говорится в распространенном сообщении. По данным ISTAT, "ускорение инфляции в основном связано с [ростом] цен энергоносители".

Специалисты предполагают, что в 2022 году инфляция в Италии составит 3,4%.

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