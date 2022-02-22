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Вице-канцлер ФРГ не исключил роста цен на газ из-за обострения на Донбассе

Роберт Хабек подчеркнул, что доклад правительства о "Северном потоке - 2" будет отложен

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Надежность поставок энергоносителей в ФРГ обеспечена, но рост цен на газ при этом не исключен. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщило во вторник агентство DPA.

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"Хочу еще раз подчеркнуть, что войны толкают цены вверх", - сказал он.

Также Хабек повторил сказанные ранее канцлером Олафом Шольцем слова о том, что отозвал доклад правительства о "Северном потоке - 2" для Федерального сетевого агентства. В условиях изменившейся ситуации доклад будет перенаправлен в новой редакции. Это означает остановку процесса сертификации газопровода.

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