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Платформу системы ценообразования в строительстве могут запустить в 2022 году

Разработка предназначена для использования информации о фактических ценах сделок купли-продажи строительных ресурсов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Единая цифровая платформа системы ценообразования в строительной сфере может быть запущена в опытную эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил во вторник замглавы Минстроя Константин Михайлик.

Платформа сможет интегрироваться с федеральной государственной информационной системой ценообразования (ФГИС ЦС). Разработка предназначена для использования информации о фактических ценах сделок купли-продажи строительных ресурсов.

"В любом случае 2022 году это решение уже войдет в опытную эксплуатацию", - сказал он на заседании круглого стола по вопросам выстраивания цифровой вертикали управления строительством в Сколково, отвечая на вопрос ТАСС о запуске платформы.

По словам Михайлика, задача по мониторингу ценообразования в строительстве по итогам прошлого года признана критически важной.

"ФГИС ЦС, которая должна стать краеугольным камнем этого мониторинга, конечно, не может существовать без активной вовлеченности в реальный сектор с точки зрения электронных торговых площадок", - добавил замминистра.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с подорожания металла, а позже и других строительных ресурсов.

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