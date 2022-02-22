Mercedes-Benz отзывает в России более 11 тыс. автомобилей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус", являющийся официальным представителем Mercedes-Benz в России, отзывает 11 673 автомобилей. Об этом во вторник сообщается на сайте Росстандарта.

Речь идет о моделях Mercedes-Benz CLS (тип 257), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), GLE (тип 167), GLS (тип 167), S-Class (тип 223), реализованных в период с 2018 по 2021 годы.

Причиной отзыва транспортных средств является возможная негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром в насосе системы охлаждения с вакуумным управлением.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет актуализировано ПО для насоса системы охлаждения, а также произведена замена электрического переключающего клапана.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.