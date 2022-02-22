Совфед одобрил закон об оптимизации требований к уставам акционерных обществ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, который регулирует требования к уставам акционерных обществ (АО) и устраняет дублирование в них положений действующего законодательства.

Документ вносит изменения в часть первую Гражданского кодекса РФ. Как указала первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон устанавливает, что устав АО теперь должен содержать сведения только о правах акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, "а не о правах всех акционеров, как это установлено в действующей редакции закона". Кроме того, по ее словам, документ предусматривает возможность утверждения органами юрлица внутреннего регламента и иных внутренних документов, которые регулируют корпоративные отношения и не являются учредительными документами. "На сегодняшний день эти вопросы выносятся на решение общего собрания акционеров", - добавила сенатор.

Она отметила, что закон также должен оптимизировать требования к содержанию уставов акционерных обществ: из них будут устранены положения, которые уже прописаны в законодательстве.

Так, теперь в уставе акционерного общества в обязательном порядке нужно указывать сведения о правах акционеров - владельцев обыкновенных акций, о компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета), о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, включая порядок принятия ими решений, только в случае, если в отношении этих вопросов предусматривается отличное от установленного законом регулирование. При этом в отношении непубличного акционерного общества устанавливается, что сведения о правах акционеров, структуре и компетенции органов, а также о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров должны содержаться в корпоративном договоре, сторонами которого являются все участники такого общества.

Также закон устанавливает сроки проведения общего собрания акционеров, возможность заочного голосования до 31 декабря 2022 года, количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, кворум для проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа общества. В соответствии с действующим законодательством такие сведения обязательно должны быть отражены в уставе акционерного общества, теперь же все эти требования будут установлены в законе. При этом сохраняется возможность их изменения уставом общества.