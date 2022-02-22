Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением индексов на 0,8-0,9%

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись во вторник снижением ключевых индексов на 0,8-0,9%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты торгов промышленный индекс Dow Jones снижался на 313,6 пункта (0,92%), до отметки 33 765,58 пункта. Индекс S&P 500 опускался на 34,3 пункта (0,79%), до уровня 4 314,57 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq демонстрировал снижение на 124,26 пункта (0,92%), до 13 423,81 пункта.

Таким образом, было частично отыграно снижение фьючерсов более чем на 3%, зафиксированное в понедельник на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В понедельник в США отмечался федеральный праздник - Президентский день, биржи не работали.