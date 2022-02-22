Волгоградские предприятия за год увеличили экспорт химической продукции на 53%

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Объем несырьевого промышленного экспорта Волгоградской области по итогам прошлого года составил $1,15 млрд. Была увеличена отгрузка товаров химической и машиностроительной продукции на 53% и 22% соответственно, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"$1,15 млрд составил по итогам 2021 года объем несырьевого промышленного экспорта Волгоградской области, что соответствует уровню 2020-го. При этом химики и машиностроители региона увеличили отгрузку товаров за рубеж на 53% и 22% соответственно. Регион выполнил целевые показатели проекта "Промышленный экспорт Волгоградской области" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.

По информации областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, по итогам прошедшего года предприятиями отгружено химической продукции на сумму 534,7 млн долларов США, металлов и изделий из них - на $541,7 млн, минеральной неметаллической продукции - на $37,1 млн, машин и оборудования - на $26,1 млн. Промышленные товары из Волгоградской области были экспортированы в 120 стран.