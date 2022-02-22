Президент Алжира выступил за расширение числа участников Форума стран - экспортеров газа

РАБАТ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал во вторник к увеличению числа членов Форума стран - экспортеров газа для решения текущих и будущих задач энергетической отрасли. Он выступил на 6-м саммите ФСЭГ, проходящем в Дохе.

"ФСЭГ является сегодня признанной международной правительственной организацией, способной привлечь внимание ко многим приоритетным вопросам", - цитирует главу государства информационное агентство Algeria Press Service.

Теббун призвал к большей мобилизации игроков, убежденных в важности природного газа для реагирования на текущие и будущие вызовы, путем присоединения новых государств - экспортеров и производителей природного газа, укрепления их роли и сохранения их интересов посредством диалога со странами-потребителями, которые используют газ в качестве основного двигателя для развития своих экономик.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. На данный момент ее членами являются 11 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Россия, Экваториальная Гвинея. Эти страны контролируют порядка 70% мировых запасов газа, 51% мирового экспорта СПГ и 52% поставок газа по трубопроводам.

Крупнейшие в мире запасы этого топлива приходятся на Россию (около 25%). За ней следуют Иран (примерно 17%) и Катар (около 12%).