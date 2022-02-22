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Минтруд предложил учитывать индексацию зарплат для выплат пострадавшим на производстве

Как пояснили в министерстве, сейчас страховые выплаты рассчитываются по среднему заработку застрахованного за 12 месяцев с учетом утраты профессиональной трудоспособности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минтруд России считает необходимым учитывать индексацию зарплат при определении страховых выплат пострадавшим на производстве. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"Минтруд предлагает учитывать индексацию заработных плат при определении размеров ежемесячных страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями", - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в министерстве, сейчас страховые выплаты рассчитываются по среднему заработку застрахованного за 12 месяцев с учетом утраты профессиональной трудоспособности. В дальнейшем выплаты переводятся гражданину именно в этом размере с последующей ежегодной индексацией.

"Для того чтобы сделать выплаты пострадавшим на производстве соотносимыми с утраченным заработком, предлагается на заработную плату применять коэффициенты индексации, которые распространяются на ежемесячные страховые выплаты. Это связано с тем, что индексация заработной платы осуществляется с определенной даты, и работники, продолжившие трудиться, будут получать зарплаты с учетом индексации. Для граждан, которые будут получать страховые выплаты, индексация частично нивелируется выплатами, которые учитываются в структуре годового заработка до индексации", - рассказали в пресс-службе.

С учетом предлагаемой Минтрудом нормы индексация будет применяться к заработной плате внутри всего года.

Как пояснили в министерстве, принятие этой нормы позволит увеличить объем страховых гарантий для 225 тыс. граждан, получающих ежемесячные выплаты. В результате перерасчета ежемесячная страховая выплата увеличится в среднем на 8 тыс. рублей за год.

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