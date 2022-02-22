Кабмин направит 2,4 млрд рублей на создание обеспечивающей инфраструктуры туризма

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство в 2022 году направит 2,4 млрд рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"В текущем году в рамках нацпроекта ("Туризм и индустрия гостеприимства" - прим. ТАСС) на создание инженерной и транспортной инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 2,4 млрд рублей", - сказал Чернышенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в государственную программу "Развитие туризма", расширяющие возможности поддержки для развития туристической инфраструктуры в регионах страны. В кабмине сообщили, что на ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 млрд рублей. Поддержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который входит в государственную программу "Развитие туризма".

Вице-премьер отметил, что кроме субсидий предпринимателям на обустройство пляжей, создание кемпингов, разработку электронных путеводителей и аудиогидов, а также закупку инвентаря и создание доступной среды для людей с инвалидностью изменения включают порядок предоставления субсидий регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2030 года будут построены около 600 туристических объектов, включая гостиницы разных категорий звездности. Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет. Понимая важность этой задачи, правительство России будет предоставлять субсидий регионам на эти цели. Это позволит главам субъектов комплексно подойти к развитию туристической отрасли на местах", - подчеркнул Чернышенко.

Средства будут направлены на компенсацию затрат инвесторов на подключение к энерго-, газо-, водо- и теплосетям, строительство дорог к новым комплексам. Отбор регионов, которым будут предоставлены субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта, будет проводиться Минстроем России. Предложения по распределению средств будут рассматриваться президиумом правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством Чернышенко, добавили в его аппарате.