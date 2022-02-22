ТАСС, 22 февраля. Meta запустила функцию коротких видео Reels в Facebook на устройствах IOS и Android в 150 странах, включая Россию, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня мы запускаем Reels в Facebook на IOS и Android в более чем 150 странах по всему миру, включая Россию. Мы рады расширить формат коротких развлекательных видео и инструментов, вдохновивших множество креаторов в Instagram. Теперь Reels станут доступны еще большей аудитории в приложении Facebook", - говорится в сообщении.

В соцсети теперь доступны 60-секундные ролики и инструмент Remix, который позволяет авторам снимать дуэты с уже существующими роликами на платформе.

Instagram запустил сервис коротких видео Reels в августе 2020 года. Сервис в России стал доступен на 11 месяцев позже, в июне 2021 года.