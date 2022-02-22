Эксперты дали рекомендации инвесторам в свете нынешней геополитической обстановки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Произошедшая просадка из-за накала геополитической обстановки открывает возможности для инвесторов выкупить подешевевшие активы, отметили опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, сейчас хорошее время, чтобы присмотреться к бумагам поставщиков сырья или к ОФЗ, однако при такой высокой волатильности следует избегать "плечей" и не пытаться "ловить дно", добавили они.

Анонсированные ЕС санкции оказались достаточно мягкими, поскольку не затрагивают отдельные сектора российской экономики или бизнеса. Поэтому рублевые активы во вторник отреагировали на обнародование этих мер ускорением восстановления, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,58% - до 3 084,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,59%, до 1 226,69 пункта.

Если санкции США тоже будут примерно такого же избирательного характера, восходящая коррекция рубля, акций российских компаний и ОФЗ может продолжиться, поскольку такие меры не имеют значимого влияния на экономику, полагает Бабин. В свою очередь руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых отметила, что введение максимально жестких санкций маловероятно, так как политики захотят "оставить козыри на будущее".

При этом на возврат к историческим максимумам российских индексов рассчитывать пока не стоит, считают специалисты. "Геополитика будет создавать навес над акциями еще долго, и противотрендовая стратегия (торговля в "боковике") выглядит вполне рабочим вариантом для активных инвесторов", - также рассказала Наталья Малых.

К каким активам присматриваются эксперты

В дальнейшем наиболее вероятны новые ограничительные меры против компаний, ориентированных на внутренний рынок (в частности, банки), нежели поставщиков сырья (энергоносители, металлы и сельское хозяйство) на мировой рынок, считает Наталья Малых. При этом избирательные меры против отдельных компаний, проектов и политиков уже могут быть по большей части заложены в цены. В банковском секторе вероятны санкции против крупных банков, но лидеры, особенно Сбер, возможно, смогут избежать их в этот раз, добавила эксперт.

В "Финаме" отдают предпочтение экспортерам, особенно нефтегазовой отрасли. "Введение санкционных мер против них и их проектов будет контрпродуктивно для США и Европы, у которых и так стоит проблема повышенной инфляции. Российские металлы с мирового рынка также просто так не вычеркнешь в условиях высокого спроса на них в эпоху энергоперехода. Даже если и будут точечные меры против сырьевого сектора, то Россия может переориентироваться на Китай, который время от времени пополняет свои стратегические запасы сырья и продовольствия", - полагает Малых. "Акции экспортеров даже сейчас выглядят менее убыточными для инвесторов, нежели компании с рублевой выручкой - банки, телекомы, электроэнергетика. Не исключено, что к концу недели рынок может стабилизироваться, когда прояснится вопрос с санкциями и спадет неопределенность на какое-то время", - считает она.

Восстановление котировок даст инвестам повод к спекулятивным покупкам, а часть инвесторов наверняка захочет "усредниться" по дешевым ценам. Однако в данной ситуации им лучше без кредитного плеча, подчеркнула эксперт.

Руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиций" Евгений Дорофеев также отметил, что спекулировать на таком волатильном рынке контрпродуктивно, и риски понести существенные потери крайне высоки.

На рынке рублевых облигаций эксперт рекомендовал обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ), так как ликвидность корпоративных выпусков значительно ухудшилась. "На утро вторника доходности коротких ОФЗ составляют 11,5-12%. Это привлекательная возможность для начала формирования портфеля облигаций, срок которого соответствует инвестиционному горизонту", - пояснил он. При этом, если Банк России поднимет ключевую ставку выше уровня в 11,5-12%, мы увидим дальнейшее снижение цен на рублевые бонды. "Но долгосрочным инвесторам не стоит "ловить дно": такая стратегия может привести к упущенным возможностям", - полагает специалист.

Что будет с рублем

В "Финаме" отметили, что потолок роста курса доллара на ближайшее время можно будет увидеть в районе 82-85 руб. "Покупать доллар на таких высоких уровнях - неоправданно дорого. Сильный рубеж, ограничивающий рост курса евро - 91-94 руб., который ранее в 2016 и 2021 годах пройти не удалось", - рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Кроме того, в негативном сценарии ЦБ РФ может задействовать свои рычаги для стабилизации ситуации с курсом рубля на внутреннем валютном рынке.

По оценкам "Тинькофф инвестиции", курс доллара вернется в диапазон 73-76 рублей по мере деэскалации конфликта. Однако этот процесс может занять довольно много времени, добавили в компании.