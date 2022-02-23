В Румынии заявили, что не будут иметь проблем с газом в случае конфликта на Украине

БУХАРЕСТ, 23 февраля. /ТАСС/. У Румынии не будет трудностей со снабжением природным газом в случае вооруженного конфликта на Украине. Как передало агентство AGERPRES, с таким заявлением выступил во вторник министр энергетики Вирджил-Даньел Попеску.

"У нас не будет проблем со снабжением энергией и газом, если на Украине вспыхнет конфликт, - приводит его слова агентство. - Импорт природного газа может быть быстро перенаправлен на другие маршруты, через Джурджу и Арад. Кроме того, зима заканчивается, а внутреннее потребление мы можем обеспечить за счет собственных ресурсов".

Министр, выступавший на международной конференции по проблемам энергетики Power Summit 2022, организованной в Бухаресте "Финансовой газетой", подчеркнул, что в Румынии заботятся о диверсификации маршрутов импорта газа. "Мы рассматриваем СПГ (сжиженный природный газ), США, Азербайджан, - сказал он. - Мы анализируем другие источники, помимо посредников "Газпрома".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.