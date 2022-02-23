Россияне рассказали, какие подарки чаще всего выбирали к Дню защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян предпочитают дарить на День защитника Отечества подарок для души, лишь 19% купили "традиционный набор" к 23 февраля в виде носков и пены для бритья. Такие результаты показал проведенный банком "Русский стандарт" опрос (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно исследованию, большинство (68% респондентов) предпочитают дарить на 23 февраля запоминающийся подарок для души. На втором месте по популярности оказался "традиционный набор" к 23 февраля - носки, пена для бритья и т. п. Его для подарка приобрели 19% опрошенных. На третьем месте - деньги или подарочная карта, их дарят 13% участников опроса.

"При этом для самих мужчин, как можно сделать вывод из опроса, на первом месте - внимание, а сам подарок не имеет ключевого значения. Этот вариант ответа на вопрос "Что бы вы хотели получить на 23 февраля?" выбрали 33% опрошенных банком. 30% мечтают о сюрпризе, 27% - о деньгах или подарочной карте, 7% просто хотят выкроить в напряженном рабочем ритме свободное время для себя. И лишь 3% респондентов хотят увидеть в этот день, тот самый, классический набор из носков, пены для бритья и пр., которым столь часто в итоге одаривают мужчин", - отметили в банке "Русский стандарт", комментируя итоги опроса.

Вопрос цены

Как показал опрос, 48% россиян готовы потратить на подарок ко Дню защитника Отечества от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, еще 45% - укладываются в символический подарок до 1 тысячи рублей. Лишь 7% опрошенных заявили, что готовы потратить на подарок более 5 тыс. рублей.

Для 83% респондентов День защитника Отечества - ежегодный повод поздравить своих близких и друзей. При этом 67% россиян отмечают этот праздник дома, в кругу семьи. Также 57% опрошенных заявили, что планируют принять участие в рабочих корпоративах, приуроченных к празднику.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов банка, а также участников групп в социальных сетях кредитной организации.