Глава Uniper считает, что сохранение поставок газа в Европу в интересах всех сторон

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. "Газпром" всегда был надежным партнером, а сохранение поставок российского газа в Европу отвечает интересам всех сторон. Такое мнение высказал глава германского концерна Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Клаус-Дитер Маубах в ходе телеконференции с инвесторами.

"Как мы уже заявляли, на протяжении нашего партнерства в течение 50 лет "Газпром" всегда был надежным партнером", - сказал он.

Сохранение поставок российского газа в Европу, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, будет в интересах всех сторон, добавил Маубах.

Он сообщил, что текущих объемов поставок газа в Европу и запасов в подземных хранилищах хватит для прохождения зимы, но необходимость значительного пополнения запасов летом вызывает опасения.

"Сравнительно теплые зимние температуры и значительно возросший импорт СПГ замедлили резкое снижение запасов. Согласно нашим текущим расчетам, текущих поставок газа будет достаточно для удовлетворения потребности Европы в газе зимой", - сказал он.

Однако определенные опасения вызывают будущие объемы поставок газа в Европу и необходимость значительное пополнить хранилища газа летом, отметил Маубах.