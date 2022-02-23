В Якутии поголовье исчезающей породы коров выросло на 12,5% за год

ТАСС, 23 февраля. Рост поголовья якутской породы коров, которая считается исчезающим видом, в Якутии составил 12,5% за год, до 2,3 тыс. голов. Для разведения скота власти региона создали генофондное предприятие, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"По сравнению с прошлым годом рост поголовья якутской породы коров составил 12,5%, маточного поголовья - 13,7%. В республике разведением якутского скота занимаются базовые, личные подсобные и фермерские хозяйства, а также генофондное казенное предприятие "Якутский скот" <…>. Пока порода в российском классификаторе числится как "исчезающая", - говорится в сообщении.

Общее поголовье скота на 1 января 2022 года составляет 2,3 тыс. голов, в том числе 976 коров. К 2024 году в девяти районах республики планируется увеличить этот показатель до 1 250 голов якутского скота, в том числе до 330 коров маточного поголовья.

"В этом году планируется ввести новый объект в отделении "Куллэги" в Амгинском районе на 100 голов. В очереди новые объекты на участке "Мачах" в Верхоянском районе с поголовьем на 50 голов и в отделении "Кылыс" в Горном районе на 180 голов", - говорится в сообщении.

Якутская корова - это результат многолетней народной селекции. Она происходит от монгольской группы крупного рогатого скота, предок которого - тур или дикий бык. За шесть-семь веков ареал разведения породы из центральной Якутии распространился на север и северо-восток, достигнув низовий бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы.