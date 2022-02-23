ПСБ заявил, что оплата через Apple Pay и Google Pay для клиентов работает в штатном режиме

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сервисы Apple Pay и Google Pay, позволяющие оплачивать покупки с помощью смартфона, доступны для клиентов ПСБ и работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в кол-центре банка предупреждали, что клиенты ПСБ могли столкнуться с трудностями при оплате покупок через платежные приложения смартфонов. В поддержке банка советовали оплачивать покупки пластиковой картой.

"Сервисы Apple Pay и Google Pay доступны для держателей карт ПСБ и работают в штатном режиме", - сказали ТАСС в пресс-службе ПСБ. Там также сообщили о восстановлении работы платежных терминалов банка. "Торговые терминалы ПСБ работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее по телефону круглосуточной технической поддержки торгового эквайринга ПСБ предупреждали о возможных затруднениях при проведении операций через платежные терминалы банка. В поддержке уточняли, что проблемы связаны с техническими причинами.

Накануне стало известно о планах ЕС и США по введению санкций в отношении оборонного ПСБ. В банке, в свою очередь, сообщили, что системы кредитной организации работают в штатном режиме. Карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России, подчеркивали в банке.