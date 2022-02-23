Инвестиции в создание мусорных заводов в Новосибирской области превысят 10 млрд рублей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство шести мусоросортировочных заводов в Новосибирской области составит более 10 млрд рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Общий объем инвестиций в создание перспективных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области составит более 10 млрд рублей. Мы рассчитываем, что все проекты будут реализовываться на основе концессионных соглашений, и будем готовы предоставить финансирование после заключения концессионных соглашений. Эти концессионные соглашения могут быть заключены уже в третьем квартале 2022 года, и в этом же году может быть начато финансирование концессионеров со стороны РЭО. В соответствии с подписанной дорожной картой, завершение строительства шести объектов ожидается не позднее 2024 года", - сказал глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, РЭО ожидает от региона практических шагов, чтобы окончательно определить все параметры планируемых к созданию объектов и принять решения о заключении концессионных соглашений с тем, чтобы обеспечить достижение показателей национального проекта в сроки, установленные президентом России.

Как сообщалось ранее, в области в 2023-2024 годах планируется построить шесть мусоросортировочных комплексов в пяти районах Новосибирской области, которые позволят осуществлять обработку до 50% отходов.

В феврале Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что вложит 60 млрд рублей в создание предприятий по обращению с отходами в регионах Сибири, в том числе в Новосибирской области.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.