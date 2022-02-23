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Санкции в отношении России

Глава МИД Франции не исключил новых пакетов санкций ЕС против России

Глава МИД Франции не исключил новых пакетов санкций ЕС против России.

Теги
Санкции в отношении России
Минэкономики ФРГ: для продолжения сертификации Nord Stream 2 нужен новый доклад от кабмина
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