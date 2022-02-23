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Кабмин ФРГ: решение о сертификации "Северного потока - 2" остается за регулятором ФРГ

Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт не думает, что новый доклад об энергобезопасности поступит регулятору в течение нескольких недель

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Окончательное решение по сертификации "Северного потока - 2" будет принимать Федеральное сетевое агентство Германии - в этом плане в очередности необходимых шагов ничего не поменялось. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"В процедуре ничего не изменилось, решающим остается то, что скажет по этому поводу Федеральное сетевое агентство", - сказал он. Хебештрайт не думает, что новый доклад об энергобезопасности поступит регулятору в течение нескольких недель.

Как отметила ранее представитель Минэкономики ФРГ, для продолжения сертификации Nord Stream 2 нужен новый доклад от кабмина ФРГ об оценке ситуации с энергобезопасностью. Предыдущий был отозван накануне, когда будет готов новый, она спекулировать не стала. Также остается актуальным предыдущее требование: так называемый анбандлинг - разделение ролей владельца трубопровода и оператора, напомнили в ведомстве.

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