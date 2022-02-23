{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что остановка "Северного потока - 2" должна быть бесповоротной

Остановка "Северного потока - 2" должна быть окончательной и бесповоротной - Зеленский.

Reuters: ЕС разрабатывает правила защиты данных интернет-пользователей от третьих стран
По информации агентства, эти правила помогут ЕС снизить влияние технологических гигантов США
Читать полностью