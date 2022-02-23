Нацбанк Украины не ждет изменений в работе банковской системы из-за режима ЧП

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Банковская система Украины в случае введения чрезвычайного положения продолжит работать в обычном режиме. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме. У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными", - говорится в сообщении в Telegram-канале финансового регулятора.

В среду утром курс покупки и продажи доллара США в украинских банках стремительно рос. Нацбанк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривны.

По данным профильного издания "Минфин", котировки гривны к доллару на открытии межбанковского валютного рынка перешагнули 29 гривен за доллар и установились на уровне 29,04-29,06 гривны. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,88-29,37 гривны.

Верховная рада вечером в среду на внеочередном заседании рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что режим ЧП не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, а "позволит эффективнее действовать силовым структурам страны".