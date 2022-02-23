Автопроизводитель Stellantis следит за ситуацией с санкциями против России

РИМ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представители крупнейшего автопроизводителя Stellantis заявили, что внимательно следят за ситуацией с санкциями против РФ, но на данном этапе не комментируют возможные риски для себя. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы внимательно следим за ситуацией, но пока не комментируем", - сказали в пресс-службе.

Ранее на профильном информационном ресурсе Automotive News сообщалось, что ряд европейских автопроизводителей, включая Stellantis, Renault, Volkswagen Group, могут оказаться затронуты санкциями, вводимыми США и союзниками в отношении РФ вследствие ситуации вокруг Украины.

Группа Stellantis образована путем слияния концернов Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) 19 января 2021 года. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет свыше 400 тыс. сотрудников.

В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере "Росва" (Калужская область).