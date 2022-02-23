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Совкомбанк приобретает узбекистанский госбанк за $4 млн

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, банк несколько лет взаимодействует с узбекскими контрагентами из московского офиса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк приобрел 100% акций узбекистанского Узагроэкспортбанка за $4 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской кредитной организации.

"ПАО "Совкомбанк" победил в публичном конкурсе по приватизации АКБ "Узагроэкспортбанк", организованном Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан (АУГА). Совкомбанк и Агентство по управлению государственными активами подписали договор о приобретении Совкомбанком 100% акций АКБ "Узагроэкспортбанк" за $4 млн", - сообщили в банке.

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, банк несколько лет взаимодействует с узбекскими контрагентами из московского офиса. "Полагаем, что наличие банка в Узбекистане позволит нам стать ближе к действующим и новым клиентам и даст возможность еще лучше обсуживать их, отслеживая и учитывая их потребности непосредственно в Узбекистане", - приводятся его слова в сообщении.

Узагроэкспортбанк основан в 2017 году. Единственным владельцем банка было республиканское Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

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